TBMM'de Anayasa değişikliğinde 5. madde görüşmeleri
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin 5. maddesinin görüşmelerine başlandı.
5'inci madde, Meclis'in görev ve yetkilerine düzenleme getiriyor. Tartışmalara yol açan madde ile bakanlar ve Bakanlar Kurulu'nu denetleme yetkisi Meclis'in elinden alınıyor.
Bu madde ile ayrıca, Bakanlar Kurulu'na kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermesi de yasamanın görev ve yetkileri arasından çıkarılıyor.
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