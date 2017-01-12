Son Dakika Haberleri E-gazete 12Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

TBMM'de Anayasa değişikliğinde 5. madde görüşmeleri

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin 5. maddesinin görüşmelerine başlandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

5'inci madde, Meclis'in görev ve yetkilerine düzenleme getiriyor. Tartışmalara yol açan madde ile bakanlar ve Bakanlar Kurulu'nu denetleme yetkisi Meclis'in elinden alınıyor.

Bu madde ile ayrıca, Bakanlar Kurulu'na kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermesi de yasamanın görev ve yetkileri arasından çıkarılıyor.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sakarya'da PKK'lılar böyle yakalandı!

Sakarya'da PKK'lılar böyle yakalandı!

İşte merakla beklenen Anayasa değişikliği maddeleri

İşte merakla beklenen Anayasa değişikliği maddeleri

Dev gemi böyle yapılıyor

Dev gemi böyle yapılıyor

İranlı fotoğrafçı eski fotoğrafları yeni tarzla çekti

İranlı fotoğrafçı eski fotoğrafları yeni tarzla çekti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA