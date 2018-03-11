TBMM'de bu hafta seçim ittifakına ilişkin kanun teklifi için yoğun mesai yapılacak

Genel Kurul bu hafta, salı-çarşamba-perşembenin yanı sıra, pazartesi ve cuma günleri de mesai yapacak.

AK Parti Grup Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, MHP Grup Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli ile 6 milletvekilinin imzasını taşıyan Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Genel Kurulda görüşülmesine yarın başlanacak. Teklifin görüşmelerinin üç günde tamamlanması öngörülüyor.

Teklife göre, seçimlere katılma yeterliliği taşıyan siyasi partiler, ittifak yaparak seçime katılabilecek. İttifak yapan partiler ittifak protokolünü YSK'ye teslim edecek.

Siyasi partilerin seçimlerde başka bir siyasi partiyi destekleme kararı almalarını yasaklayan hüküm kaldırılacak.

Oy pusulasında siyasi partilerin ittifak protokolünde belirledikleri ittifak unvanı yazılacak. İttifakın unvanı belirlenmemiş ise oy pusulasında yalnızca "ittifak" ibaresi yer alacak.

İttifak yapan partilerin aldıkları geçerli oyların toplamının yüzde 10'u geçmesi halinde, bu partilerin her biri barajı geçmiş olacak.

Seçimlere katılma yeterliliği taşıyan siyasi partinin seçime katılmaması halinde, bu partinin üyesi başka bir siyasi partiden aday gösterilebilecek.

Kolluk güçleri, sadece sandık kurulu başkanı veya üyelerden birinin çağrısı üzerine değil seçmenlerin ihbarı üzerine de sandık çevresine gelebilecek.

Seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçleri hariç, resmi üniforma ve silah taşıyan kişiler, sandığın konulduğu bina, yapı ve bunların müştemilatına giremeyecek.

Üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen, "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarflar geçerli sayılacak.

"Torba tasarı" ele alınacak

Bu teklifin yasalaşmasının ardından TBMM Genel Kurulunda, 30 maddesi kabul edilen, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilecek.

96 maddelik "torba tasarı"ya göre, apartman ve konutunda ürettiği elektriği şirketlere satanlar vergiden muaf esnaf kapsamına alınacak.

Net asgari ücretlilere, maaşının geçen ay net asgari ücretin altında kalması halinde asgari geçim indirimi sağlanacak.

Tasarıyla, elektrikli araçlar teşvik ediliyor. Elektrik motorlu otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, arazi taşıtı ile motosikletler, muadil araçların yüzde 25'i oranında vergilendirilecek.

İzinsiz maden ocağı açan, üreten veya faaliyetleri durdurulmuş maden sahasında üretim faaliyetinde bulunanlara 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Tasarıyla, Türk sporu ve amatör spor kulüpleri destekleniyor; sporculara ödenen ücretlerden kesilen gelir vergisi tutarlarının tamamı, ödemeyi yapan kulüp ve şirketlere iade edilecek. Bu tutarlar; amatör sporcuların, bunların çalıştırıcılarının ve diğer spor elemanlarının ücretlerinde kullanılacak.

1 Ocak 2018-31 Aralık 2020 döneminde işe eleman alan işverenlere, 12 ay süreyle gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği teşviki sağlanacak.

Terör eyleminin ortaya çıkarılması ve bertaraf edilmesinde yardımcı olanlardan hayatını kaybeden sivillerin yakınlarına ikinci istihdam hakkı verilecek.

Kendisine ait bir konutu olmayanlar, ilk ve tek konut satın almaları halinde desteklenecek. Konut hesabı sisteminin yüzde 20 olan devlet katkısı yüzde 25'e çıkarılacak.

16 yaş ve üzerindeki aracını hurdaya ayırarak yeni araç alanlara, 10 bin liraya kadar ÖTV teşviki getiriliyor.

Çeyiz hesabında devlet katkısı oranı yüzde 20'den yüzde 25'e, azami katkı da 5 bin liradan 7 bin 500 liraya çıkartılacak.

İçerik veya yer sağlayıcısı yurt dışında bulunan kuruluşların, internet ortamındaki yayınlarına devam edebilmeleri için RTÜK'ten yayın lisansı, bu kapsamdaki platform işletmecilerinin de yayın iletim yetkisi alması zorunlu olacak.

KDV tasarısı komisyonda görüşülecek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 13 Mart Salı günü, Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısını görüşecek.

Tasarıya göre, kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanmak üzere yapılan okul, sağlık tesisi öğrenci yurdu, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, ibadethaneler, gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kampı inşası dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetlerden vergi alınmayacak.

Teknoloji geliştirme bölgesinde üretilen oyun yazılımları KDV'den muaf olacak.

Maliye Bakanlığı, bütçe imkanlarını da gözeterek geçmiş yıllardan devreden KDV'yi vergi incelemeleri yaparak iade edecek.

TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu ile bağcılık sektörü ve üzüm üreticilerinin sorunlarının araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, çalışmalarını sürdürecek. Binali Yıldırım,İzmir,Ak Parti,Yüksek Seçim Kurulu