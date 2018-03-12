TBMM'de gündeminin birinci sırasına 'ittifak teklifi' alındı

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti Grubunun çalışma gündemi ve saatlerine ilişkin önerisi kabul edildi.

AK Parti Grubunun önerisi, Danışma Kurulu toplanamadığından Genel Kurulun onayına sunuldu.

Kabul edilen öneriye göre, siyasi partilerin seçimlerde ittifak yapmasına olanak sağlayan düzenlemeyi de içeren Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Genel Kurul gündeminin birinci sırasına alındı. Böylece teklifin görüşmelerine bugün başlanacak.

Ayrıca Genel Kurulun, 16 Mart Cuma günü de dahil olmak üzere bu haftaki çalışma saatleri, günlük programların tamamlanmasına kadar olarak belirlendi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, söz konusu kanun teklifinin gündemin ön sırasına alınabilmesi için buna ilişkin gerekçenin milletvekillerine bildirilmiş olması gerektiğini, aksi halde içtüzüğe aykırı bir işlem yapılmış olacağını savundu.

Birleşimi yöneten Meclis Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı ise gerekçe olmadan da benzer işlemler yapıldığını belirterek, buna ilişkin örnekler verdi ve Meclis teamülünün bu şekilde gerçekleştiğini hatırlattı.

Afrin tartışması

Öte yandan Danışma Kurulu toplanamadığından Genel Kurulun onayına sunulan, HDP Grubunun Afrin konusunda, CHP Grubunun ise Aydın ve çevresindeki hava kirliliğine ilişkin araştırma önergelerinin bugün görüşülmesi önerileri, Genel Kurulda kabul edilmedi.

HDP Grup önerisi üzerinde söz alan İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütlerine yönelik Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı ve AK Parti'ye yönelik sözleri tartışmaya neden oldu.

Harekatın, "Türkiye'nin güvenlik sorunundan dolayı değil, AK Parti iktidarının kaybettiği gücünü kan ve nefret politikaları üzerinden tekrar kazanmak için başlatıldığını" iddia eden Kaya'ya AK Parti milletvekilleri tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı söz alarak, "Halkımız kan ve vahşet üzerine var olmak isteyen hiçbir politikaya onay vermez. Halkımızı kimse aptal yerine koymasın." dedi.

Kaya'nın tekrar kürsüye gelerek, "Polemik yapmak istemediğimi söyledim. Kur'an'daki o barış ve adalet referanslarından bir zerre inanç kaldıysa yüreğinizde, bu duygularınıza seslendim." şeklinde konuşması üzerine AK Parti ve HDP milletvekilleri arasında gerginlik arttı.

"Bu kürsüden bunu konuşmanıza izin veremeyeceğim"

Kaya'nın Afrin ile ilgili konuşurken "katliam" ifadesini kullanması üzerine Başkanvekili Bahçekapılı, mikrofonun kapatılmasını istedi.

Bahçekapılı, "Yaşadığımız günler içinde Afrin'de bu ülkenin bütünlüğünü, bayrağını, milletini korumak için bir harekata girişen ve bu uğurda şehit veren askerlerimizi ve Türkiye Cumhuriyeti'nden oluşan bir bütünü siz, 'Orada kirli bir savaş yapıyorsunuz ve sivil halkı öldürüyorsunuz' diye nitelendiremezsiniz. Asla bu kürsüden bunu konuşmanıza izin veremeyeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı da söz alarak Kaya'nın sözlerini kınadı.

AK Partili ve HDP'li milletvekillerinin arasındaki tartışmanın sürmesi üzerine Bahçekapılı, birleşime ara verdi. Sözlü tartışma verilen arada da bir süre devam etti.

Ara sonrasında söz alan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Bahçekapılı'nın, Kaya'nın konuşma süresi dolmadan mikrofonu kapattırmasının Meclis İçtüzük'üne aykırı olduğunu savundu ve usul tartışması açılmasını istedi.

Bahçekapılı ise böyle bir yetkisi bulunduğunu belirterek, tutanakları incelediğini, mikrofon kapatılmadan önce Kaya'yı temiz bir dil kullanması konusunda iki kez uyardığını, bu bakımdan usul tartışması açılmasına gerek olmadığını kaydetti.

TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, İran'da düşen Türk uçağında ölenlerle ilgili olarak sosyal medyada yer alan ifadeleri eleştirerek, bu olaya bu tarz yaklaşanları kınadığını ve hayatını kaybeden genç kızlara rahmet dileğinde bulunduğunu belirtti. AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı da ölenlerin statülerinin söz konusu edilmesini eleştirdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de kazada hayatını kaybeden 11 genç kadını rahmetle andığını dile getirerek, konuyla ilgili sosyal medyada sorumsuzca kullanılan ifadeleri kınadıklarını söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, kazada yaşamını yitirenlere başsağlığı diledi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, uçak kazasında 11 genç kadının hayatını kaybetmesini üzüntüyle karşıladıklarını ifade ederek, ölümlere ilişkin sosyal medyadaki ifadeleri kınadıklarını kaydetti.