TBMM'de onaylanan Afganistan tezkeresi Resmi Gazete'de

Söz konusu tezkere, TBMM Genel Kurulunda 3 Ocak tarihinde kabul edilmiþti.

TBMM tarafýndan 6 Ocak 2015'te kabul edilen hükümete izin verilmesine iliþkin karar, TSK unsurlarýnýn NATO'nun Afganistan'daki Kararlý Destek Misyonu ve devamý kapsamýnda yurt dýþýna gönderilmesinin yaný sýra yine ayný amaçlara yönelik olmak üzere yabancý silahlý kuvvetlerinin söz konusu misyona katýlmak için Türkiye üzerinden Afganistan'a intikali ile geri intikali kapsamýnda Türkiye'de bulunmasý ve bunlara imkan saðlayacak düzenlemelerin hükümet tarafýndan belirlenecek esaslara göre yapýlmasýný öngörüyor.

TBMM Genel Kurulunda 3 Ocak'ta kabul edilen karar doðrultusunda hükümete bu konuda verilen izin süresi 6 Ocak 2017'den itibaren 2 yýl uzatýldý.

NATO ile devlet ve hükümet baþkanlarýnýn geçen sene 8-9 Temmuz'da Polonya'nýn baþkenti Varþova'da düzenlenen zirvede 2016 yýlý sonrasýnda da misyon kapsamýnda Afganistan'a saðlanan katkýnýn sürdürüleceðinin taahhüt edildiðine iþaret edilen kararda, Türkiye'nin misyona katkýsýnýn devam ettirilmesinin Afganistan ile Türkiye arasýndaki ikili iliþkiler ve Türkiye'nin bölgede izlediði faal dýþ politikasýnýn doðal bir uzantýsýný oluþturacaðý deðerlendirmesinde bulunuldu.

"Afganistan ile köklü kardeþlik ve dostluk iliþkileri bulunan Türkiye, Afganistan'ýn milli birliði ve bütünlüðü ile baðýmsýzlýðýný her zaman desteklemiþ; Afgan halkýnýn barýþ, istikrar ve refah içinde yaþamasýný teminen her alanda Afganistan ile dayanýþma içinde olmuþtur." ifadesine yer verilen kararda, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kapsamlý yardým programlarýndan birinin Afganistan'da yürütüldüðü vurgulandý.

Afganistan'a saðlanan uluslararasý destek kapsamýnda, Afgan hükümetinin güvenlik durumunun iyileþtirilmesi ve bu ülkenin kendi güvenlik kabiliyetlerinin teþkil edilmesi amacýyla 2001 yýlýnda Uluslararasý Güvenlik ve Yardým Kuvveti (ISAF) adlý çok uluslu güç oluþturulmuþtu.

Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarý çerçevesinde ve 5 Aralýk 2001'deki Bon Konferansý sonuçlarý uyarýnca oluþturulan ISAF'ýn stratejik komuta, kontrol ve eþ güdümü, NATO Daimi Konseyinin 16 Nisan 2003'te aldýðý karar uyarýnca bu tarihten itibaren NATO tarafýndan yürütülüyor.

TSK, 10 Ekim 2001 tarihli ve 722 sayýlý TBMM kararýnýn hükümete verdiði yetki temelinde Afganistan'daki ISAF harekatýnýn baþýndan beri görev almayý sürdürüyor.