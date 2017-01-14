Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Anayasa değişikliği teklifinin 11. maddesi 341 oyla kabul edildi

Anayasa değişikliği teklifinin TBMM ve cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesini düzenleyen 11. maddesine 341 kabul, 134 ret oyu verildi.

  • AA
  • 1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TBMM Genel Kurulunda, teklifin 11. maddesinin gizli oylamasına 483 milletvekili katıldı. Oylamada 341 kabul, 134 ret oyu kullanıldı, 1 oy çekimser sayıldı, 5 oy boş, 2 oy geçersiz çıktı.

Teklifin 11. maddesine göre, TBMM, üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verilebilecek. TBMM genel seçimi ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılacak.

Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde TBMM genel seçimi ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi durumunda cumhurbaşkanı bir kez daha aday olabilecek.

Seçimlerinin birlikte yenilenmesine karar verilen Meclisin ve cumhurbaşkanının yetki ve görevleri, yeni Meclisin ve cumhurbaşkanının göreve başlamasına kadar devam edecek.

Bu şekilde seçilen Meclis ve cumhurbaşkanının görev süreleri de 5 yıl olacak.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, 11. maddenin oylanması ve sonucunun açıklanmasının ardından bugün saat 14.00'te yeniden toplanmak üzere birleşimi kapattı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bakan Yılmaz: Ders saatinin azalması söz konusu değil

Bakan Yılmaz: Ders saatinin azalması söz konusu değil

Makedonya'da 'renkli' Vevçani Karnavalı

Makedonya'da 'renkli' Vevçani Karnavalı

Donmuş tilkiyi bulan avcılar şoke oldu

Donmuş tilkiyi bulan avcılar şoke oldu

İsviçre'deki terör protestosunda PKK provokasyonu

İsviçre'deki terör protestosunda PKK provokasyonu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA