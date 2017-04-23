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TBMM’deki tartışmayla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel gündemle toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, Başbakan Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu arasındaki tartışmaya ilişkin soruya, 'Tartışmalar üzerine değil, barış üzerine bina edin' yanıtını verdi.

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