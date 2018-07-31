TBMM'nin tatil kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer verilen kararda, TBMM'nin 26 Temmuz Perşembe gününden başlamak ve 1 Ekim Pazartesi günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 25 Temmuz tarihli 10'uncu birleşiminde karar verildiği belirtildi.