TCDD ve Tunus Demiryolları arasında mutabakat zaptı imzalandı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve Tunus Devlet Demiryolları (SCNF) arasında, karşılıklı iş birliği mutabakat zaptı imzalandı.

Başkent Tunus'ta bulunan Barcelona İstasyonu'ndaki SCNF Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen imza törenine, Türkiye Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Orhan Birdal, TCDD Yönetim Kurulu Başkanı İsa Apaydın, SCNF Genel Direktörü Enis Vaslati, TCDD bünyesinde faaliyet gösteren kuruluşların yöneticileri ve Tunus SCNF heyetleri katıldı.

İmza töreninin ardından AA muhabirine konuşan Apaydın, bir yıl önce Tunus demiryolları heyetinin Türkiye'ye gelerek TCDD'ye bağlı ortaklıkların vagon, lokomotif ve yolcu vagonu üretim kapasitelerini yerlerinde incelediklerini söyledi.

TCDD'nin son 15 yılda hızlı tren de dahil olmak üzere birçok yatırım ve projeyi hayata geçirdiğini hatırlatan Apaydın, ortak bilgi birikimi ve malzeme tedariği kapsamında Tunus demiryolu idaresiyle bir mutabakat metninin bugün paraflandığını belirtti.

Apaydın, gelecek haftalarda iki ülkenin Cumhurbaşkanları huzurunda "uygun görülmesi halinde" mutabakat metninin imzalanacağını, böylece iki ülke arasında demiryolu alanındaki iş birliğinin adımının atılacağını ifade etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin ilerlediğini vurgulayan Apaydın, "Tunus sürekli iş birliği alanlarımızın gelişmekte olduğu kardeş bir ülke. Biz de elimizden geldiği kadar demiryolu alanında, demiryolu işletmeciliği alanında hem de Tunus'taki yerli üreticileri destekleyecek bir biçimde iş birliğini geliştirmek istiyoruz. İnşallah her iki ülkeye de hayırlı olur." dedi.

"Bakü-Tiflis-Kars'ta 79 kilometrelik hat tamam"

TCDD'nin Türkiye'deki demiryolu projelerinden de bahseden Apaydın, "Bakü-Tiflis-Kars projemizde biz ülkemizdeki 79 kilometrelik hattı yaptık ve işletmeye aldık. Kars'ın sınırından Gürcistan hükümetinin bulunduğu alana giriyor. Tiflis ve oradan Azerbeycan'dan Bakü'den Hazar geçişiyle birlikte hem Kazakistan hem Türkmenistan limanlarından itibaren hem de Türki cumhuriyetlere demiryolu taşımacılığı kesintisiz olarak yapılabilir hale geldi." diye konuştu.