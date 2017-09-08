TCG GİRESUN fırkateyni Hint Okyanusu'nda yaralanan Yunan denizci için seferber oldu

TCG GİRESUN (F-491) fırkateyni, Aden Körfezi´nde bir Türk Tuğamiral tarafından komuta edilen Birleşik Görev Kuvveti 151 (CTF-151) emrinde Deniz Haydutluğu ile Mücadele Harekatına katıldı.. TCG GİRESUN Hint Okyanusu'nda keşif gözetleme görevi esnasında, Yunanistan bandıralı Aegean Angel isimli tankerden dün saat 13:46´da bir yaralı gemi personeli için acil yardım çağrısı aldı.

Süratle ticari gemiye yaklaşan TCG GİRESUN, kaza sonucu sol el başparmağı kopan ticari geminin personeli Yunanistan vatandaşı Vazoios Marcos´u almak üzere helikopterini Aege5an Angel isimli gemiye gönderdi. Helikopter kurtarma vinci vasıtasıyla yaralı kişiyi Aegean Angel gemisinden tahliye etti ve TCG GİRESUN'a getirdi.

Yaralı denizciye ilk müdahale TCG GİRESUN´un askeri doktoru tarafından yapıldı. TCG GİRESUN yaralıya ileri tıbbi müdahale yapılması amacıyla en yakın liman olan Umman'daki Salalah intikal etti.