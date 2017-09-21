Atatürk Havalimanı'nda özel jet pistten çıktı

Atatürk Havalimanı'nda özel bir jet pistten çıktı. Yanmaya başlayan jete itfaiye ekipleri müdahale etti. Kazada uçağın kaptan pilotu hayatını kaybetti.

Atatürk Havalimanı'ndaki kazada 4 kişinin yaralandığı bildirildi

Atatürk Havalimanı'nda özel bir jet pistten çıktı. Yanmaya başlayan jete itfaiye ekipleri müdahale etti. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Havalimanı'nda pistten çıkan özel bir jet yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerince yangına müdahale edilirken, kaza sonrası Atatürk Havalimanı hava trafiğine kapatıldı. Kazada uçağın kaptan pilotu hayatını kaybetti.

MÜRETTEBATIN İSMİ BELLİ OLDU

Uçağın mürettabatının isimleri belli oldu. Kaptan Muzaffer Kütük, Metin Turan, hostes Duygu Doğançay ve Mehmet Şahin Fener isimli yolcu uçakta bulunuyordu.

Alev alan uçağı havalimanı itfaiyesi müdahale ederek söndürdü.