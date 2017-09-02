TDV vekalet kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kurban Bayramı dolayısıyla Nijer'de, vekalet verilen 2 bin 600 kurbanı 35 bölgede ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Türkiye Cumhuriyeti Nijer Büyükelçiliği Müşaviri Arda Karakaya, başkent Niamey'deki bir kesim alanında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kurban Bayramı'nın yardımlaşma, dayanışma, birlik, beraberlik ve merhamet duygularının güç kazandığı bir dönem olduğunu ifade etti.

TDV'nin, Türkiye'de ve yurt dışında yaşayan binlerce Türk vatandaşının kurban ibadetlerini yerine getirmeye vesile olduğunu belirten Karakaya, "Aynı zamanda Türk ve Nijer halkları arasındaki beşeri ilişkilerin daha da güçlendirilmesi bakımından önemli bir köprü vazifesi göstermektedir." dedi.

TDV Nijer Koordinatörü Mahmut Temelli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki bağışçıların kurban vekaletlerini yerine getirmek için Nijer'de olduklarını söyledi.

Temelli, vekalet verilen 2 bin 600 kurbanın etini ülkenin 35 bölgesinde dağıtacaklarını aktararak, "Bağışçılarımıza gerek Türkiye Diyanet Vakfı olarak gerek Nijer halkı adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Rabbim, inşallah kurbanlarını kabul etsin. Türkiye Diyanet Vakfı 135 ülkede kurban organizasyonu gerçekleştiriyor." diye konuştu.

Törenin ardından TDV'de görevli 16 gönüllü, kurbanlıklarını kesim işlemlerine başladı.

Arnavutluk ve Makedonya

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gerçekleştirilen dağıtımda ihtiyaç sahibi bin aileye kurban eti dağıtılırken, İşkodra ve Akçahisar şehirlerinde de yapılacak dağıtımlarda yaklaşık 3 bin 300 aileye kurban eti ulaştırılacak.

TDV temsilcisi İrfan Görgülü, AA muhabirine, TDV olarak Arnavutluk'ta olduğu gibi dünyanın 135 ülkesinde kurban dağıtımı yaptıklarını söyledi.

Kurban bağışı yapan hayırseverlere teşekkürlerini ileten Görgülü, "Bu yıl Arnavutluk'ta başkent Tiran, Akçahisar ve İşkodra şehirlerinde kurban dağıtımı gerçekleştirdik." dedi.

TDV tarafından Arnavutluk'un yanı sıra Makedonya'da da ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtıldı.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan, yaptığı açıklamada, TDV ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle Makedonya'da 117 büyükbaş hayvanın kesildiğini kaydetti.

Alkan, kurban etlerinin Doğu Makedonya'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını sözlerine ekledi.

Kırgızistan

Kırgızistan'da, Türkiye'de hayırseverlerin vekalet yoluyla bağışladıkları bin 100 kurban hissesi, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mehmet Şemsettin Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırgızistan'a gönderilen bin 100 hissenin 700'ünün Çuy, Issık Göl, Narın ve Celalabad bölgelerinde, 400'ünün de Oş'ta ihtiyaç sahiplerine teslim edildiğini belirtti.

Kurban etlerinin dağıtımları, başkent Bişkek'teki Orta Asya'nın en büyük camisinin avlusunda yapıldı.

Pasaportlarını ibraz ederek yardımları teslim alan aileler Türk halkına teşekkür etti.