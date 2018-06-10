TDV'den Çad'da lise ve üniversitelere giriş mülakatı

TDV Eğitim Kültür Hizmetleri Birimi Uluslararası Öğrenci İşleri Uzmanı Mustafa Peker, mülakat ile ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çad'da lise ve lisans eğitim için toplam 97 Çadlı öğrencinin mülakata girdiğini aktardı.

Peker, mülakatların Maarif Vakfı okullarında üç gün boyunca devam ettiğini aktararak, "TDV olarak uluslararası imam-hatip ve Türkiye'deki ilahiyat fakültelerinde eğitim görmek üzere dünyanın dört bir yanında öğrencileri kendi ülkelerinde mülakat yapıyoruz." dedi.

Lise başvurusu yapan öğrencilerin 17 yaşından gün almamış, lisans başvurusu yapanların ise 21 yaşını doldurmaması gerektiğini söyleyen Peker, "Öğrenci seçiminde görsel yetenek testine bakıyoruz, ondan sonra Kur'an-ı Kerim ve dini bilgileri, genel kültür, genel yetenek, dil beceresi, kendini ifade edebilme, hedeflerinin neler olduğunu ve sonra Türkiye'yi neden tercih ettiklerini soruyoruz." diye konuştu.

Son olarak Peker, öğrencilerin tüm burslarının sene boyunca TDV tarafından karşılandığını ve her türlü sağlık ihtiyaçları, öğrenim harçları ve yılda bir kez ülkelerine gidiş-dönüş ulaşım masraflarının vakıf tarafından karşılandığını dile getirdi.