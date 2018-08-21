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TDV'den Makedonya'da kurban bağışı

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı, Türk Diyanet Vakfı (TDV) ve Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğinin ortaklaşa yaptığı organizasyonda Makedonya'nın başkenti Üsküp'te kurban kesimi gerçekleştirildi.

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Üsküp'e bağlı Studeniçan köyündeki bir mezbahada, 700 hisselik 100 büyükbaş hayvan vekaletle kesildi.

Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bütün vekalet veren kardeşlerimizin isimleri tek tek okunuyor ardından kesecek olan kasaba vekalet veriliyor, bilahare tekbirler getiriliyor, ondan sonra kurbanımız hem dini usullere göre hem de hijyen şartlarına göre bu mezbahada kesiliyor." dedi.

Et dağıtımının özel donanımlı araçlarla Doğu Makedonya ve diğer bölgelerde yapıldığını dile getiren Alkan, "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganı altında Makedonya'da ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

TDV temsilcisi Yusuf Yıldız da Makedonya'nın farklı bölgelerinde yaklaşık 60 köye ulaşıp kurban etini ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını ifade etti.

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