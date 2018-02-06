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Tedavi için gittiği hastane çatısından atladı ağır yaralandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde hastaneye tedavi için gelen kadın kocasıyla tartışması sonucu hastanenin 6. katından atladı.

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Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Devlet Hastanesi’nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre psikolojik sorunları olduğu belirlenen 45 yaşındaki R.S. psikolojik tedavi görmek üzere kocası Y.S. ile birlikte Kocaeli Devlet Hastanesi’ne geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadın, bir süre sonra hastanede kocası ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.S. hastanenin 4. katına çıktı. Terasta da bir süre kocasıyla tartışan kadın, kendini boşluğa bırakarak zemine düştü. Yere düşerek ağır yaralanan Y.S., ambulansla Umuttepe Uygulama ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Polis olay hakkında soruşturma başlattı.

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