Tedavi için gittiği hastane çatısından atladı ağır yaralandı

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Devlet Hastanesi’nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre psikolojik sorunları olduğu belirlenen 45 yaşındaki R.S. psikolojik tedavi görmek üzere kocası Y.S. ile birlikte Kocaeli Devlet Hastanesi’ne geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadın, bir süre sonra hastanede kocası ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.S. hastanenin 4. katına çıktı. Terasta da bir süre kocasıyla tartışan kadın, kendini boşluğa bırakarak zemine düştü. Yere düşerek ağır yaralanan Y.S., ambulansla Umuttepe Uygulama ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Polis olay hakkında soruşturma başlattı.