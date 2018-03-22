“Olasılıklar” temalı bu büyük etkinlikte Şerif Kaynar, Ebru Baki, Faruk Göksu ve Ozan Bingöl gibi toplam 11 konuşmacımız kendi deneyimlerini paylaşacak. Konuşmacılarımızdan Özlem Kaymaz milyonda bir görülen bir sendrom ile dünyaya gelen 16 yaşındaki özel çocuğunun yaşam savaşına dair bir anne, kadın ve insan olarak ailesinin hayat hikayesini anlatırken Tal Garih ise geleceğin iş dünyasını aktaracak. Türk ve Japon kültürlerini harmanlayarak minyatür sanatı öğelerini performans, heykel ve resim gibi alanlara taşıyarak gelenekseli çağdaş sanat anlayışıyla buluşturan bir diğer konuşmacımız Günseli Kato; geleneği ve bu konuya bakış açılarının ülkeler arasındaki farkını anlatacak.

Ali Sermet Taşdöğen kripto paraların altında yatan devrimsel teknoloji Blockchain'i aktarırken, bizlerin bu teknolojiye ne kadar hazır olduğumuzu ve sadece uyum sağlayanların ayakta kalabileceği bu dünyada neler yapmamız gerektiği konusundaki analizlerini aktaracak. Diğer konuşmacımız Dilara Alkan, Cinsel İstismar'a sessiz kalmayıp adaleti bulma hikayesini anlatırken; Faruk Göksu ise yaşam kalitesinin artırılması ve kentsel risklerin azaltılması için ürettiği Yeşil Yol, 39 Kent 1 İstanbul gibi projeleriyle edindiği deneyimlerini anlatacak. Elif Güngör Reis, konuşmasında yumurta kabuklarıyla ürettiği zararsız koruyucudan bahsederken, aynı zamanda günlük hayatta tükettiğimiz ürünlerdeki katkı maddelerine açıklık getirecek.

Son yıllarda yer aldığı vergi farkındalığı konusundaki önemli projeleri olan bir diğer konuşmacımız Ozan Bingöl üzerinden Türk Vergi Sisteminin sorunlarını ve çözümlerini; Şerif Kaynar ise yaptığı 1200 üzeri C level atama ile başarılı insanların ortak özelliklerini katılımcılarla paylaşacak.

2.200 kişilik katılımın beklendiği, 15 Nisan günü 11.30-18.30 saatleri arasında gerçekleşecek olan bu etkinliğin biletlerine Biletino.comüzerinden ulaşılabilir. TEDxBahcesehirUniversity ekibinin düzenlediği bu etkinliğe siz de davetlisiniz.

Etkinlik Tarihi : 15.04.2018, Pazar

Yer : Zorlu PSM Ana Tiyatro Sahnesi

Saat : 11.30-18.30

Tema : Olasılıklar

Biletler : Biletino.com

Konuşmacılar:

-Ozan Bingöl

-Nevzat Sayın

-Şerif Kaynar

-Özlem Kaymaz

-Ebru Baki

-Günseli Kato

-Faruk Göksu

-Dilara Alkan

-Ali Sermet Taşdöğen

-Elif Güngör Reis

-Tal Garih

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