Tek isteğim Türkiye’de ölmek

Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamid döneminin Bahriye Nazırı Hasan Hüsnü Paşa’nın torunu Mualla Emine Danyeri Lyoen (99), 95 yıl sonra ülkeye kesin dönüş yaptı. Lyoen, Türkiye’de ölmek, İstanbul Haliç’te bulunan Hasan Hüsnü Paşa Türbesi’ne defnedilmek istediğini söyledi.

4 YAŞINDA İSTANBUL’DAN AYRILDIM

İstanbul’da doğduğunu, 1923’te, 4 yaşındayken Türkiye’den ailesiyle birlikte ayrıldığını belirten Mualla Emine Danyeri Lyoen “12 Temmuz 1919’da doğdum. 4 yaşında Fransa’da ailemle beraber yaşamak için İstanbul’dan çıktık. Ben küçükken gitmek istemedim” dedi. Yaşadıklarını anlatırken duygulanan Lyoen “Hiç çocuğum olmadı. Çünkü 40 yaşında evlendim. Benim 3 yeğenim vardı. Yeğenim Mediha ve Fethiye Hanım benle meşgul olmadılar. Ama Adile Hanım (Osmanoğlu) işlerimi tam yaptı. Adile olmasaydı, vaziyetim çok kötü olacaktı. Adile Hanım ‘Benimle İstanbul’a gelir misin?’ dedi. Ben de kabul ettim ve şimdi Adana’dayım ve çok memnunum. O bana kızım gibi geliyor. Memleketimi görmeyi çok istiyordum. Ölümüm bile toprağımın üstünde olsun” diye konuştu.