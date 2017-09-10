'Tek tip' kıyafet çalışmasının ayrıntıları ortaya çıktı: 'Tek tip'te suça göre farklı renk

FETÖ mensuplarının duruşmaya giderken, örgüt propagandası amaçlı olarak üzerinde “Hero” yazan tişört giymesi üzerine vatandaşlardan gelen yoğun talep ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan tek tip kıyafet çalışması, tüm hızıyla sürüyor.

Tek tip kıyafet uygulamasının faydaları ve zararları üzerinde hassas bir çalışma yürütülüyor.

Suç tasnifine göre seçilecek

Habertürk'ün haberine göre; FETÖ mensuplarına özgü, sembolize edecek bir renk hediye edilmemesi amacıyla; tutuklu-mahkûm-ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılama gibi bir ayrıma gidilecek ve suç tasnifine göre farklı renkler seçilecek.

Yasa maddeleri

Kanunun 2’nci maddesinde, “Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin kurallar, hükümlülerin ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, doğum, felsefi inanç, milli veya sosyal köken ve siyasi veya diğer fikir yahut düşünceleri ile ekonomik güçleri ve diğer toplumsal konumları yönünden ayrım yapılmaksızın ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınmaksızın uygulanır. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazında zalimane, insanlık dışı, aşağılayıcı ve onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz” deniliyor. Bu maddede bazı değişiklikler yapılacak. 64’üncü maddede ise “Muhtaç hükümlülere talepleri halinde, idare tarafından iklime ve sağlığa uygun giysiler verilir. Hükümlülerin giysileri, iç ve dış güvenlik görevlilerinin giymekte olduğu üniformalara benzer şekil ve renkte olamaz” ifadesi yer alıyor. Buna tutuklular de eklenecek. Ayrıca darbe girişimi gibi müebbet ağır hapisle cezalandırılan suçlar da kıyafetler yönünden tasnif edilecek. Tutuksuz yargılananlar tek tip kıyafet giymeyecek ancak terör örgütü propagandası amaçlı kıyafet giymelerine engel olunacak.

70 bin tulum

Adalet Bakanlığı ilk etapta tek tip kıyafet uygulamasına olumsuz görüş verdi ancak darbecilerin örgüt propagandası yapmalarına vatandaştan yoğun tepki geldi. Tüm olumsuzlukları gidermek için hassas ve titiz bir çalışma yürütülüyor. 70 bin civarında tulum şeklinde kıyafetler dikilmeye başlandı. Ayrıca FETÖ’cülerin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını geçirecekleri 6 metrekarelik, 1-3 kişinin kalacağı hücre tipi yeni cezaevleri inşa ediliyor. Badem kurusunun öne çıktığı tek tip kıyafette diğer alternatif koyu sarı-açık kahve renk.