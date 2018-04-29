Tekirdağ Belediyesi'nden 3 boyutlu Atatürk silueti

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapalan 3 boyutlu Atatürk silueti Yıldırım Beyazıt Mahallesi BSH Kavşağı'na konuldu.

GECELERİ IŞIKLANDIRILACAK

Atatürk silueti projesinde 38 adet çelik boru kullanıldı, genişliği 4.70, uzunluğu ile 9.5 metre olarak inşa edildi. 3 boyutlu modelleme tekniği ile yapılan proje, gerçekleştirilen ışıklandırma çalışması ile birlikte geceleri ayrı bir görsellik sunacak.