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Tekirdağ Belediyesi'nden 3 boyutlu Atatürk silueti

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çerkezköy Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ne 3 boyutlu Atatürk silueti koydu.

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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapalan 3 boyutlu Atatürk silueti Yıldırım Beyazıt Mahallesi BSH Kavşağı'na konuldu.

GECELERİ IŞIKLANDIRILACAK

Atatürk silueti projesinde 38 adet çelik boru kullanıldı, genişliği 4.70, uzunluğu ile 9.5 metre olarak inşa edildi. 3 boyutlu modelleme tekniği ile yapılan proje, gerçekleştirilen ışıklandırma çalışması ile birlikte geceleri ayrı bir görsellik sunacak.

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