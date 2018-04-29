Tekirdağ Belediyesi'nden 3 boyutlu Atatürk silueti
CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çerkezköy Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ne 3 boyutlu Atatürk silueti koydu.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapalan 3 boyutlu Atatürk silueti Yıldırım Beyazıt Mahallesi BSH Kavşağı'na konuldu.
GECELERİ IŞIKLANDIRILACAK
Atatürk silueti projesinde 38 adet çelik boru kullanıldı, genişliği 4.70, uzunluğu ile 9.5 metre olarak inşa edildi. 3 boyutlu modelleme tekniği ile yapılan proje, gerçekleştirilen ışıklandırma çalışması ile birlikte geceleri ayrı bir görsellik sunacak.
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