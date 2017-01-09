Tekirdağ Valiliği'nden okullar tatil açıklaması
Tekirdağ’da yarın okullar tatil mi? 11 Ocak Çarşamba Tekirdağ'da okullar tatil mi sorusunun yanıtı öğrenciler tarafından merak ediliyor.
Tekirdağ’da yarın (11 Ocak Çarşamba) okullar tatil mi? Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı Tekirdağ’da da etkili oluyor. Tekirdağ Valiliği son dakika açıklaması merakla beklenirken, öğrenciler yarın Tekirdağ’da okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor.
TEKİRDAĞ’DA YARIN 11 OCAK ÇARŞAMBA OKULLAR TATİL
Tekirdağ’da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime verilen ara uzatıldı. Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Ocak 2017 tarihinde Tekirdağ ili genelinde resmi ve özel tüm ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süre ile tatil edilmiştir. Hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır" denildi.
TEKİRDAĞ’DA 10 OCAK SALI OKULLAR TATİL
Tekirdağ okullar tatil mi sorusu yanıt buldu.
Tekirdağ’da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı.
Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Ocak 2017 tarihinde Tekirdağ ili genelinde resmi ve özel tüm ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süre ile tatil edilmiştir. Hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır” denildi.
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