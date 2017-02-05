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Tekirdağ'da 25 yabancı uyruklu yakalandı

Tekirdağ'da yasa dışı yollardan yurt dışına gitmek isteyen 25 yabancı uyruklu yakalandı.

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Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinden Malkara istikametine seyir halinde olan 34 ZY 7817 plakalı kamyonette şüpheli şahısların olduğunu tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen takip sonucu durdurulan kamyonetin kasasındaki Suriye, Pakistan ve Afganistan uyruklu 25 kişi, işlemlerin yapılması için Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Aracı bırakıp kaçan sürücünün yakalanması için ekipler çalışma başlattı

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