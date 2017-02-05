Tekirdağ'da 25 yabancı uyruklu yakalandı
Tekirdağ'da yasa dışı yollardan yurt dışına gitmek isteyen 25 yabancı uyruklu yakalandı.
- AA
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinden Malkara istikametine seyir halinde olan 34 ZY 7817 plakalı kamyonette şüpheli şahısların olduğunu tespit etti.
Ekiplerce düzenlenen takip sonucu durdurulan kamyonetin kasasındaki Suriye, Pakistan ve Afganistan uyruklu 25 kişi, işlemlerin yapılması için Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Aracı bırakıp kaçan sürücünün yakalanması için ekipler çalışma başlattı
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.