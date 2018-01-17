Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Tekirdağ'da 4 muvazzaf askere FETÖ gözaltısı

Ankara ve Diyarbakır'daki FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Tekirdağ'da 4 muvazzaf asker gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ankara ve Diyarbakır'da sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde görev yapan 4 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Çerkezköy ilçesinde 3, Çorlu ilçesinde 1 olmak üzere 4 muvazzaf askeri gözaltına alındı. Askerler, soruşturmalarının yürütüldüğü Ankara ve Diyarbakır'a gönderildi. 
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Diyarbakır´da 2 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır´da 2 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

Dev şirketlerin ilk ürünleri şaşırttı

Dev şirketlerin ilk ürünleri şaşırttı

Ünlü Türk yazarın cesedi yanlışlıkla kadavra yapıldı

Ünlü Türk yazarın cesedi yanlışlıkla kadavra yapıldı

Eksi 72 derecede hayat dondu!

Eksi 72 derecede hayat dondu!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA