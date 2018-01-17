Tekirdağ'da 4 muvazzaf askere FETÖ gözaltısı
Ankara ve Diyarbakır'daki FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Tekirdağ'da 4 muvazzaf asker gözaltına alındı.
- AA
Ankara ve Diyarbakır'da sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde görev yapan 4 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Çerkezköy ilçesinde 3, Çorlu ilçesinde 1 olmak üzere 4 muvazzaf askeri gözaltına alındı. Askerler, soruşturmalarının yürütüldüğü Ankara ve Diyarbakır'a gönderildi.
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