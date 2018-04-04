Tekirdağ'da bir otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 3 kişi öldü

Alınan bilgiye göre, Ali Can Yılmaz'ın (23) kullandığı 34 FK 0705 otomobil, Çorlu-Çerkezköy yolunda seyreden Menderes Kara yönetimindeki 34 UB 449 plakalı kamyona arkadan çarptı.



Kazada, Ali Can Yılmaz ile otomobilde bulunan Ebru D. (23) ve Esengül C. (23) olay yerinde hayatını kaybetti.



Cenazeler, İstanbul Adil Tıp Kurumu Morguna gönderilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.