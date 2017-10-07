Tekirdağ’da bir tarlada dev obruk oluştu

Ergene ilçesi Vakıflar Mahallesi’nde bir tarlada yaklaşık 7 metre derinliğinde, 10 metre genişliğinde obruk oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Tarla sahibi Nedim Karaca, “Yaklaşık 10 dönümlük bu tarlanın sahibiyim. Burada gündöndü sopası toplayanlar vardı. Bana onlar haber verdiler, tarla çökmüş dediler. Gelip baktığımda bu manzara ile karşılaştım. Herhalde 7-8 metre derinliğinin olduğunu düşünüyorum. Sonradan korkum oldu. Şaşırdım tabii ki ama sonradan düşündüm ki ben gece gelip burada işlem yapsaydım düşebilirdim, sonradan korktum” dedi.

Vakıflar Mahallesi Muhtarı Vahdet Aslan da, “Bu olay meydana geldiğinde bilgi verdiler, gelip inceledik. Şantiye görevlileri ile kontrol ettik. Burada derin deşarjın köstebeğinin buradan gitmesinden dolayı yaşandı. Yerin 18 metre altından derin deşarjın köstebeği geçiyor. Bu sırada yer altındaki suyun boşaltılmasından dolayı çökme meydana gelmiş. Alan doldurulacak ve yeniden kapatılacak” diye konuştu.

Ergene Belediyesi İmar Müdürlüğünde görevli Jeoloji Mühendisi Erhan Bütün ise, Ergene Belediyesi olarak bölgede çökmenin neden kaynaklandığı ile ilgili araştırma yaptıklarını söyledi.

Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri ile Ergene Derin Deniz Deşarj AŞ adına tünel çalışması yapan yüklenici firma yetkilileri ile tarlada inceleme yaptı. Obruk oluşan alan emniyet şeridi ile çevrildi.