Tekirdağ'da camiden 2 bin 500 lira çaldı

Malkara ilçesi Ahievran Mahallesi'ndeki Ahievren Camii'nin imamı Mümtaz Şahin, jandarmayı arayıp, odasındaki çekmeceden yaklaşık 2 bin 500 lira çalındığını söyledi. Gelen ekipler, caminin güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin, bir gün önce kahvehanede oturup çay içen; hayvan alım satımı için mahalleye geldiğini iddia eden kişi olduğunu tespit etti.

Hırsızlık yapan kişinin bulunmasını isteyen imam Mümtaz Şahin, "Camiye kadınların girdiği yerden girmiş, burada 10 dakika geçiriyor. Ardından kadınlara ait kısımdan, kadınlar mescidine çıkıyor. Daha sonra kadınlar mahfilinde sabah namazına kadar zamanını geçirip saklanıyor. Sabah namazını kıldırmak için geliyorum ve hırsız beni gözlüyor. Anahtarı nereye koyduğumu görüyor. Biz namazdan çıktıktan sonra anahtarı alıp hırsızlığını yapıyor. Diyanet takvimlerinden elde ettiğimiz paraları çekmeceden ve benim yeni çektiğim maaşımı sakladığım yerde bulup alıyor" dedi.

Şüpheli ile kahvehanede çay içtiğini belirten Ahmet Erdem (57) ise olayı duyunca şaşırdığını söyledi.

Jandarma ekipleri, şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalanması için çalışma başlattı.