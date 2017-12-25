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Tekirdağ’da dev huzur uygulaması

Türkiye genelinde düzenlenen ve 'Türkiye Huzur Güven' adı verilen uygulamaların 8’incisi kapsamında Tekirdağ genelinde de polis ekiplerince uygulama gerçekleştirildi.

  • İHA
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünden yaklaşık 3 bin kişinin denetimden geçirildiği huzur uygulaması ile ilgili yapılan açıklamada, “Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla ilimiz genelinde eş zamanlı olarak 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması 8' adı altında 19.30-21.30 saatleri arası sabit, 22.00-24.00 saatleri arasında umuma açık iş yerlerine yönelik 54 ekip ve 336 personel ile 19 noktada yapılan denetimler sonucunda 2 bin 729 şahıs sorgulandı, 7 aranan şahıs yakalandı,  429 araç kontrol edildi. Toplam 19 araca 8 bin 549 TL idari para cezası uygulandı, 172 umuma açık iş yeri kontrol edildi, 3 iş yerine idari işlem uygulandı. 1 iş yeri hakkında ruhsatsız faaliyet gösterdiğinden dolayı gerekli işlemlere başlanarak 2 bin 118 TL idari para cezası tatbik edildi” denildi. 

 

 

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