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Tekirdağ'da FETÖ operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen S.O, R.A, ve Ö.D. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yakalama kararı doğrultusunda Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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