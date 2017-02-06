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Tekirdağ'da FETÖ'den 4 subay gözaltına alındı

Tekirdağ'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2 albay, 1 yüzbaşı ve 1 teğmen olmak üzere 4 muvazzaf subay gözaltına alındı.

  • DHA
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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri Çorlu İlçesi'nde bulunan 5'inci Kolordu Komutanlığı ile Malkara İlçesi'nde aramalar yaptı. 5'inci Kolordu Komutanlığı'nda görevli askerlerin oda ve evleri ile Malkara İlçesi'nde görevli askerin evinde aramalar yapılarak, 2 albay, 1 yüzbaşı ve 1 teğmen olmak üzere 4 muvazzaf subay gözaltına alındı. Subayların ev ve odalarında yapılan aramalarda bazı evraklara el konulduğu belirtildi. Gözaltına alınan 4 subay, soruşturmalarının yürütüleceği Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
 
 

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