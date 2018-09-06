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Tekirdağ'da freni boşalan kamyon evin bahçesine devrildi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, freni boşalan park halindeki kamyon, yol kenarında park halinde bulunan 3 otomobile çarptıktan sonra üç katlı evin bahçesine devrildi.

  • DHA
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Kaza, akşam saatlerinde Camiatik Mahallesi Çınar Sokak üzerinde meydana geldi. Muhammed Akbulut, namaz kılmak için inşaat malzemeleri yüklü 45 FS 199 plakalı kamyonunu yokuşa park ederek araçtan indi.
 
Bu sırada freni boşalan kamyon yokuş aşağıya doğru giderken, sürücüsü de peşinden koştu. Kamyon, yol kenarında park halinde bulunan 3 otomobile çarptıktan sonra 3 katlı  evin bahçe duvarını da yıkıp, bahçeye devrildi.
 
Kazada şans eseri yaralanan olmazken, binanın dış cephesi ve otomobillerde hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine Malkara itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede ilk belirlemelere göre kamyonun freninin boşalmasıyla meydana geldiği belirlenen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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