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Tekirdağ’da meydana gelen tren kazası için KKTC taziye mesajı yayınladı

KKTC Başbakanlığı, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen ve 10 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası için taziye mesajı yayınladı.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  Başbakanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bugün akşam saatlerinde Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen ve 10 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası için, Türkiye’ye başsağlığı dileyerek, taziye mesajını iletti. Yayınlanan Mesajda, "Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında meydana gelen tren kazası hepimizi derinden üzmüştür. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaslı ailelerine başsağlığı dileriz. Kazada yaralananlara da acil şifalar dileriz" ifadeleri yer aldı.

 

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