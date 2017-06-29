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Edirne'ye giden yolcu otobüsünde yangın çıktı, yolcular tahliye edildi

Tekirdağ'da, bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince müdahale ettiği yangında büyük panik yaşandı.

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Alınan bilgiye göre, TEM otoyolunda İstanbul'dan Edirne'ye gittiği bildirilen yolcu otobüsünde, Ergene ilçesi yakınlarında yangın çıktı.

Yolcular tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı. Müdahale sırasında araçta zaman zaman patlamalar olması dolayısıyla, polis ve jandarma bölgede önlem aldı.

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.

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