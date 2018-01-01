Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Tekirdağ'da otomobiller çarpıştı! 6 yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, Çerkezköy-Çorlu yolu Kızılpınar mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Çorlu istikametine giden ve kırmızı ışıkta bekleyen Latif Sarı idaresindeki 59 RL 395 plakalı otomobile, arkadan gelen Hakkı Hamzaoğulları yönetimindeki 59 PY 239 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın ardından 59 RL 395 plakalı otomobil savrulurken, diğer otomobil ise trafik sinyalizasyon direğine çarparak durabildi.

Kaza sonrası ise tam bir can pazarı yaşandı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, yerde yatan yaralılara müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından sürücü Hamzaoğulları ile onun kullandığı otomobilde bulunan Serdar Ç., Oktay A. ile Işılay D. ve diğer otomobilin sürücüsü Sarı ile yanındaki Sema V. ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

  

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İran'da sular durulmuyor, ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

İran'da sular durulmuyor, ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

İlk kez görüntülendiler

İlk kez görüntülendiler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA