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Tekirdağ'da sevgilisi barışmak istemeyince tabancayla yaralayıp kaçtı

Tekirdağ'ın Saray İlçesi'nde Ömer V., kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Cansu Ç.'yi tabancayla yaralayıp kaçtı. Ardından sosyal medyadan tehditler yağdıran Ömer V., Cansu C.'nin birlikte olduğunu düşündüğü İbrahim Y.'ye otomobilde giderken ateş açtı. İbrahim Y., saldırıdan yara almadan kurtulurken polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

  • DHA
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aray İlçesi'nde yaşayan Ömer V., daha önce sevgilisi olan ve aralarında yaşanan sorunlar nedeniyle ayrıldığı Cansu Ç., ile yeniden birlikte olmak için önceki gün buluştu. Buluşmada genç kadının yeniden birlikte olma teklifini reddetmesi üzerine öfkelenen Ömer V., üzerinde taşıdığı tabanca ile Cunsu Ç.'yi vurup, olay yerinden kaçtı. Ayakları ve kalçasına aldığı 3 kurşunla yaralanan Cansu Ç., çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen ambulansla Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırıdan sonra kayıplara karışan Ömer V., sosyal medya hesabından, "Her şeyin yalanmış senin beni aldattın. Ben bunları hak etmedim . Ölesiye sevdim ölücemde zaten yaşamıyorum . Sen yokken yanımda olmuyor. Sende hak ettiğini alacaksın Cansu ! Sen iki ayaklarının üzerinde durmaya hak etmiyorsun. Canlarımız bedenlerimizden çıkana dek birlikte olmaya söz vermiştik . Ben sözümü tutuyorum. Uzun bir hayat senin olsun. Sevdiğim kadın hoşçakal" diye yazdı.

SEVGİLİSİNİN ARKADAŞINA DA SALDIRDI

Polisin her yerde aradığı Ömer V., bugün de, tabanca ile yaraladığı Cansu Ç.'nin sevgilisi olduğunu düşündüğü İbrahim Y.'yi otomobiliyle seyir halindeyken aracına tabanca ile ateş açtı. İbrahim E., şans eseri saldırıdan yara almadan kurtuldu. Polis, iki saldırının faili Ömer V.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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