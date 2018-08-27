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Tekirdağ'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 1 gözaltı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ militanlarının deşifresine yönelik çalışma kapsamında, bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu tespit edilen H.A.E. gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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