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Tekirdağ'da terör propagandasına 6 gözaltı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, HDP tarafından düzenlenen Nevruz kutlamasında terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, polis tarafından geniş güvenlik önlemi alınan Nevruz kutlamasına konuşmacı olarak HDP MYK üyesi Gülsüm Ağaoğlu katıldı.

Burada konuşan Ağaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ve terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Ayrıca terör örgütü lehine slogan attıkları tespit edilen 5 kişiyi de polis ekipleri gözaltına aldı.

Çorlu Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Ergene İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

 

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