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Tekirdağ'da TIR'da 33 kilo skunk yakalandı

Tekirdağ Çorlu'da polis tarafından durdurulan TIR'da yapılan aramada 33 kilo 700 gram skunk ele geçirildi.

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Tekirdağ İl ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, yurt dışından Türkiye’ye tırla uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.

33 KİLO 700 GRAM SKUNK

Polis, 34 KN 0300 plakalı tırı,TEM otoyolunun Çorlu Gişeler Mevkii'nde durdurdu. tırda yapılan aramada spor çantaların içerisine gizlenmiş 33 kilo 700 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, tır sürücüsü ise gözaltına alındı.

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