Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Çorlu-Tekirdağ yolunda seyreden Aptulmuttalip Koşucu (72) idaresindeki 59 YM 778 plakalı otomobil, Çiftlikler mevkisindeki kavşakta Ahmet Emre Saygılı yönetimindeki 34 NT 9533 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücü Koşucu olay yerinde hayatını kaybederken, araçlarda bulunan ve henüz kimlikleri belirlemeyen 4 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla ilçedeki farklı hastanelere kaldırılırken, sürücü Koşucu'nun cesedi Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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