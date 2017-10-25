Tekirdağ'da trafik kazası: 2 ölü

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ'dan Malkara istikametine seyreden Ümit Şanlı yönetimindeki 06 P 7114 plakalı otomobil, İnecik mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ve araçta bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi öldü.

Cesetler, incelemelerin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.