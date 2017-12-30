Tekirdağ'da trafik kazası: 8 yaralı
Malkara ilçesindeki kazada 8 kişi yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Enis Usta'nın (38) kullandığı 59 NF 521 plakalı hafif ticari araç, Cami Atik Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Enis Usta, araçta yolcu olarak bulunan Elif (29), Birol (40), Tuğrul (19), Eray (9), Arda (5), Aybars Ege Usta (2) ve Esma Saykın (39) ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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