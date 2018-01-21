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Tekirdağ'da trafik kazası: 9 Yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
 
Alınan bilgiye göre, Murat Demiray idaresindeki 16 ER 981 plakalı araç, Yeşilsırt Mahallesinde karşı yönden gelen Halil İbrahim Çakıcı yönetimindeki 59 FT 082 plakalı otomobille çarpıştı.
 
Kazada sürücüler Demiray ve Çakıcı ile araçlarda bulunan Bircan, Yasin, Rana Demiray, Hüsniye Sünger, Dürdane Akdeniz, Eray Çakıcı ve Selim Can yaralandı.
 
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ'daki hastanelere kaldırıldı.
 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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