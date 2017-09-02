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Tekirdağ'da trafik kazası meydana geldi: 3 ölü, 2 yaralı

Malkara ilçesinde otomobilin, otobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobilin, otobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Izgar Mahallesi'nde Sinan Türker (44) yönetimindeki 59 ZS 993 plakalı otomobil, Yunanistan'dan aldığı yolcuları İstanbul'a götüren Metin Toköz'ün kullandığı 34 YT 962 plakalı otobüse arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobildeki 5 kişi bulundukları yerde sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi geldi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara İtfaiye Ekipler Amirliği Kaza Kırım Ekibi, uzun uğraşlar sonucu araç içinde sıkışan 5 kişiyi çıkardı.

Otomobilde bulunan Bekir Çevik (34), Süleyman Türker (51) ile Mustafa Özdel'in (46) olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Yaralılar sürücü Sinan Türker ile otomobil yolcularından İslam Çevik (40), ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Türker ve Çevik, Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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