Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.
- AA
GÜNCELLEME - - Hayrabolu ilçesinde "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ
Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydınevler Mahallesi'ndeki Gazi İlkokulu çevresinde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Operasyonda C.I, O.E, N.K, S.B, C.E. ve M.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 56 fişek halinde 45 gram bonzai ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Hayrabolu Adliyesi'ne sevk edildi.
Şüpheli M.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, N.K, S.B ve C.E adli kontrol şartıyla salıverildi. C.I. ve O.E. ise savcılıkça serbest bırakıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.