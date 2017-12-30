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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

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GÜNCELLEME -  - Hayrabolu ilçesinde "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydınevler Mahallesi'ndeki Gazi İlkokulu çevresinde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Operasyonda C.I, O.E, N.K, S.B, C.E. ve M.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 56 fişek halinde 45 gram bonzai ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Hayrabolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheli M.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, N.K, S.B ve C.E adli kontrol şartıyla salıverildi. C.I. ve O.E. ise savcılıkça serbest bırakıldı.

 

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