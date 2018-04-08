Tekirdağ'da yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan 18 kaçak yakalandı

Alınan bilgiye göre, vatandaşların ihbarı üzerine Malkara Küçük Sanayi Sitesinde bir minibüs polis ekiplerince durduruldu. Araçta, Bangladeşli ve Pakistanlı 18 kaçağın olduğunu belirlendi.



Kaçaklar, Tekirdağ İl Göç İdaresine teslim edildi.