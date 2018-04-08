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Tekirdağ'da yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan 18 kaçak yakalandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan yabancı uyruklu 18 kaçak yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, vatandaşların ihbarı üzerine Malkara Küçük Sanayi Sitesinde bir minibüs polis ekiplerince durduruldu. Araçta, Bangladeşli ve Pakistanlı 18 kaçağın olduğunu belirlendi.

Kaçaklar, Tekirdağ İl Göç İdaresine teslim edildi.

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