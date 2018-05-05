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Tekirdağ'daki FETÖ operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'ye yönelik soruşturma çerçevesinde, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen E.Y ve M.Y.Ö hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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