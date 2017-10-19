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Tekirdağ'daki FETÖ operasyonunda 7 asker gözaltına alındı

Tekirdağ'daki FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, çeşitli rütbelerde 7 asker gözaltına alındı.

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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, çeşitli rütbelerde 7 asker gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, çeşitli rütbelerden 7 askeri gözaltına aldı.

Bu arada, ayrı bir soruşturma kapsamında ise kanun hükmünde kararname ile görevinden ihraç edilen eski Muratlı İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Gelener de gözaltına alındı.

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