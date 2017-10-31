Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 7 yaşındaki zihinsel engelli öğrenci, serviste 6 saat unutuldu

Alınan bilgiye göre, anne Leyla Ç, Çorlu Sakatlar Derneği İlköğretim Okulu ve İş Okulu'nda eğitim alan zihinsel engelli E.Ç.'yi, sabah servis aracına bindirdi.

Sürücü, servisteki öğrencileri okula bıraktıktan sonra aracını kendi evinin önüne park ederek uzaklaştı.

Yaklaşık 5 saat sonra, sabah bıraktığı öğrencileri tekrar almaya gitmek için aracına binen E.T, içeride E.Ç'yi gördü. Servis şoförü araçta unuttuğu zihinsel engelli çocuğu yeniden evine bıraktı.

Anne Leyla Ç, servisten aldığı oğlunun beslenme çantasına koyduğu yiyeceklerin yerinde olduğunu fark edince durumdan şüphelendi.

Bunun üzerine okula giderek öğretmenler ile görüşen anne, çocuğun okula hiç gitmediğini öğrendi.

Okul yönetimi, güvenlik kameralarını incelemeye alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.

Anne Leyla Ç. de servis şoförüyle ilgili suç duyurusunda bulundu.

Gözaltına alınan servis şoförü E.T, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.