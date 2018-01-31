Son Dakika Haberleri 31

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Tekirdağspor'un amigosu, kız arkadaşı tarafından öldürüldü

Tekirdağspor'un uzun yıllar amigoluğunu yapan ve 'Saddam' lakabıyla tanınan 42 yaşındaki Ertan Tekdemir, birlikte yaşadığı kız arkadaşı 28 yaşındaki Deniz K. tarafından bıçakla öldürüldü. Gözaltına alınan K., sevk edildiği adliyede 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, gece saatlerinde, Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Yıllardır Tekirdağspor'un tribün liderliğini yapan Ertan Tekdemir, beraber yaşadığı kız arkadaşı Deniz K. ile arkadaşlarının evinde, alkol aldıktan sonra uyumak için odaya geçti. Çift, henüz bilinmeyen nedenle odada tartışmaya başladı. Tartışma, kavgaya dönüşürken iddiaya göre, K., eline geçirdiği bıçağı rastgele sallamaya başladı. Tekdemir, boynuna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Eve çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Ertan Tekdemir, olay yerinde yaşamını yitirdi. 
 
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olay sonrası Deniz K.'yı gözaltına alarak, emniyete götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K., 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Jandarmadan 'Bayrak Şiiri' paylaşımı

Jandarmadan 'Bayrak Şiiri' paylaşımı

2018 yılında yollara çıkacak otomobiller

2018 yılında yollara çıkacak otomobiller

Fikret Orman'ın golcüleri! Nereden nereye...

Fikret Orman'ın golcüleri! Nereden nereye...

Yunanlar Türkiye'yi tahrik etmek için Bizans bayrağıyla geldiler

Yunanlar Türkiye'yi tahrik etmek için Bizans bayrağıyla geldiler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA