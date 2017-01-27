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Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde Tekne kafe battı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde kafe olarak kullanılan tekne, olumsuz hava koşulları sebebiyle parçalanarak battı.

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Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde kafe olarak kullanılan tekne, olumsuz hava koşulları sebebiyle parçalanarak battı.

Teknelerinin battığını haber alan işletme sahipleri Ersin ve Erkin Özyılmaz kardeşler, "Gecemizi gündüzümüze kattık. Çalıştık çabaladık ve bir gemi yaptık. Dün gece sert hava sebebiyle marinada parçalanarak battı. Rabbimden başka sigortamız yok. Evellah yeniden yaparız. Bu gemiyi yapan ben, daha büyük, daha heybetlisini yapar limandaki yerine yanaştırırım" dedi.

Geminin içinde bulunan malzemelerde denize gömüldü.

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