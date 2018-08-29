Teknik Yapı tüm projeleriyle destek veriyor

“ Marka olmanın en büyük şartı, müşterisiyle yan yana olması ve onlara her zaman destek vermesidir” diyen Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, başlatılan kampanya Teknik Yapı’nın İstanbul’daki 5 projesiyle destek vereceğini açıkladı.

Teknik Yapı’nın kutsal ‘Aile’ kavramına çok önem verdiğinin altını çizen Umut Durbakayım “Teknik Yapı’dan konut alan her insan artık bizim için bir müşteri değil bir aile ferdidir. Bu nedenle her Türk ailesinde olduğu gibi, Teknik Yapı da bu zor günlerde aile fertlerinin yanında duracaktır. Çünkü biz aile olduğumuz sürece güçlü kalırız ve ailemize yöneltilen saldırıları göğüsleyebiliriz” açıklamasını yaptı.





Teknik Yapı’nın Denizli’deki Evora Denizli projesinin Emlak Konut GYO ile birlikte kampanyada yer alacağını dile getiren Umut Durbakayım “İstanbul Kadıköy’deki Concord İstanbul ve Uplife Kadıköy projelerimiz ile Kartal ve Maltepe’de inşaatı devam eder YücelPark, Deluxia Park Business, Deluxia Park Rezidans projelerimiz de kampanyaya dahil olacak. Bu projelerimiz Teknik Yapı’nın sağladığı banka katkı paylarıyla birlikte kampanyanın aynı şartlarıyla; yüzde 10 indirim, 120 ay vadede yüzde 0.98 faizle satışta olacak” şeklinde açıklama yaptı.

Umut Durbakayım; Teknik Yapı ve Halk GYO ortaklığının İzmir’de başlayacağı Emlak Konut GYO ile hasılat paylaşım projesinin de bu kampanya kapsamında satışa sunulması için çalışmaların hızlandırıldığı bilgisini paylaştı.



