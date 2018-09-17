Teknofest'e nasıl giderim?
Türkiye'nin en büyük havacılık,uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest İstanbul'a sayılı günler kaldı. Festival 20-23 Eylül tarihlerinde İstanbul Yeni Havalimani'ında gerçekleştirilecek. Peki festival alanına özel araç, toplu taşıma yada şehir dışından nasıl ulaşılabilir? İşte Teknofest İstanbul festivaline detaylı ulaşım bilgileri...
- star.com.tr
20-23 Eylül tarihlerinde, İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilecek, TürkMedya'nın da sponsorları arasında bulunduğu TEKNOFEST İstanbul festivaline sayılı günler kaldı.
Festival alanıa ulaşım bilgileri
Teknofest İstanbul'a nasıl gideriz?
TEKNOFEST'e Büyükçekmece'den özel aracımla nasıl giderim?
TEKNOFEST'e Eminönü'nden özel aracımla nasıl giderim?
TEKNOFEST'e Kavacık'tan özel aracımla nasıl giderim? Kavacık'tan
TEKNOFEST'e Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden özel aracımla nasıl giderim?
TEKNOFEST'e Altunizade'den özel aracımla nasıl giderim?
Ring araçları ile gelmek isteyenler için:
20 Eylül Perşembe - 21 Eylül Cuma günleri saat 09:00'dan 13:00'e kadar servisler her saat başı aşağıdaki ulaşım noktalarından etkinlik alanına hareket edecek
22 Eylül Cumartesi- 23 eylül Pazar günleri saat 8:30'dan 13:00' kadarservisler her yarım saatte bir aşağıdaki ulaşım noktalarından etkinlik alanına hareket edecek
Festivalden geri döbüş seferleri her gün saat 12:00'den itibaren başlayacak
ARNAVUTKÖY - İETT PERONLARI
ATAŞEHİR - MİGROS
AVCILAR - AVCILAR ÜNV. İETT PERONLARI
BAĞCILAR - YENİ MAH. METRO ÖNÜ
BAHÇELİEVLER - YENİ BOSNA METRO
BAKIRKÖY - Bakırköy Meydanı
BAŞAKŞEHİR - FATİH TERİM STADYUM
BAYRAMPAŞA - BELEDİYE ÖNÜ
BEŞİKTAŞ - İSKELE İETT PERONLARI
BEYKOZ - BELEDİYE ÖNÜ
BEYLİKDÜZÜ - BEYLİKDÜZÜ MEYDAN FATİH CAMİİ ÖNÜ
BEYOĞLU - TAKSİM AKM ÖNÜ
BÜYÜKÇEKMECE - E-5 ATİRUS AVM ÖNÜ
ÇATALCA - KAYMAKAMLIK ÖNÜ
ÇEKMEKÖY - BELEDİYE ÖNÜ
ESENLER - ESENLER METRO
ESENYURT - ESENYURT MEYDANI
EYÜPSULTAN - TELEFERİK
FATİH - SARAÇHANE İ.B.B ÖNÜ
GAZİOSMANPAŞA - G.O.PAŞA BELEDİYE
GÜNGÖREN - GÜNGÖREN KALE CENTER AVM ÖNÜ
KADIKÖY - İSKELE İETT PERONLARI
KÜÇÜK ÇEKMECE - BEŞYOL YENİBOSNA İSTİKAMETİ
KAĞITHANE - SADABAT CAD.
KARTAL - SON DURAK İETT PERONLARI
MALTEPE - MERKEZ DURAĞI E-5
PENDİK - SAHİL İETT PERONLARI
SANCAKTEPE - BELEDİYE ÖNÜ
SARIYER - İETT SON DURAK PERONLARI
SİLİVRİ - SİLİVRİ DEVLET HASTANESİ ÖNÜ
SULTANGAZİ - CEBECİ İETT PERONLARI
SULTANBEYLİ - SON DURAK İETT PERONLARI
ŞİLE - ŞİLE MEYDAN OTOBÜS PERONLARI
ŞİŞLİ - MECİDİYEKÖY İETT PERONLARI
TUZLA - SAHİL İETT PERONLARI
ÜSKÜDAR - İSKELE MARMARAY
ÜMRANİYE - TEPEÜSTÜ İETT PERONLARI
ZEYTİNBURNU - KAYMAKAMLIK ÖNÜ
Şehir dışından gelmek isteyenler için:
Buraya tıklayayıp, açılan pencerede bulunduğunuz ili girdiğinizde en kolay ulaşım bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.