Teknofest'e nasıl giderim?

20-23 Eylül tarihlerinde, İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilecek, TürkMedya'nın da sponsorları arasında bulunduğu TEKNOFEST İstanbul festivaline sayılı günler kaldı.

Festival alanıa ulaşım bilgileri

Teknofest İstanbul'a nasıl gideriz?

TEKNOFEST'e Büyükçekmece'den özel aracımla nasıl giderim?

TEKNOFEST'e Eminönü'nden özel aracımla nasıl giderim?

TEKNOFEST'e Kavacık'tan özel aracımla nasıl giderim? Kavacık'tan

TEKNOFEST'e Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden özel aracımla nasıl giderim?

TEKNOFEST'e Altunizade'den özel aracımla nasıl giderim?

Ring araçları ile gelmek isteyenler için:

20 Eylül Perşembe - 21 Eylül Cuma günleri saat 09:00'dan 13:00'e kadar servisler her saat başı aşağıdaki ulaşım noktalarından etkinlik alanına hareket edecek

22 Eylül Cumartesi- 23 eylül Pazar günleri saat 8:30'dan 13:00' kadarservisler her yarım saatte bir aşağıdaki ulaşım noktalarından etkinlik alanına hareket edecek

Festivalden geri döbüş seferleri her gün saat 12:00'den itibaren başlayacak