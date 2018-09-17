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Teknofest'e nasıl giderim?

Türkiye'nin en büyük havacılık,uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest İstanbul'a sayılı günler kaldı. Festival 20-23 Eylül tarihlerinde İstanbul Yeni Havalimani'ında gerçekleştirilecek. Peki festival alanına özel araç, toplu taşıma yada şehir dışından nasıl ulaşılabilir? İşte Teknofest İstanbul festivaline detaylı ulaşım bilgileri...

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20-23 Eylül tarihlerinde, İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilecek, TürkMedya'nın da sponsorları arasında bulunduğu TEKNOFEST İstanbul festivaline sayılı günler kaldı.
 
Festival alanıa ulaşım bilgileri
 
Teknofest İstanbul'a nasıl gideriz?
 
TEKNOFEST'e Büyükçekmece'den özel aracımla nasıl giderim?
 
 
TEKNOFEST'e Eminönü'nden özel aracımla nasıl giderim? 
 
 
TEKNOFEST'e Kavacık'tan özel aracımla nasıl giderim? Kavacık'tan
 
 
TEKNOFEST'e Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden özel aracımla nasıl giderim? 
 
 
TEKNOFEST'e Altunizade'den özel aracımla nasıl giderim? 
 
 
Ring araçları ile gelmek isteyenler için:
 
20 Eylül Perşembe - 21 Eylül Cuma günleri saat 09:00'dan 13:00'e kadar servisler her saat başı aşağıdaki ulaşım noktalarından etkinlik alanına hareket edecek
 
22 Eylül Cumartesi- 23 eylül Pazar günleri saat 8:30'dan 13:00' kadarservisler her yarım saatte bir aşağıdaki ulaşım noktalarından etkinlik alanına hareket edecek
 
Festivalden geri döbüş seferleri her gün saat 12:00'den itibaren başlayacak
 
 
ARNAVUTKÖY - İETT PERONLARI
 
ATAŞEHİR - MİGROS
 
AVCILAR - AVCILAR ÜNV. İETT PERONLARI
 
BAĞCILAR - YENİ MAH. METRO ÖNÜ
 
BAHÇELİEVLER - YENİ BOSNA METRO
 
BAKIRKÖY - Bakırköy Meydanı
 
BAŞAKŞEHİR - FATİH TERİM STADYUM
 
BAYRAMPAŞA - BELEDİYE ÖNÜ
 
BEŞİKTAŞ - İSKELE İETT PERONLARI
 
BEYKOZ - BELEDİYE ÖNÜ
 
BEYLİKDÜZÜ - BEYLİKDÜZÜ MEYDAN FATİH CAMİİ ÖNÜ
 
BEYOĞLU - TAKSİM AKM ÖNÜ
 
BÜYÜKÇEKMECE - E-5 ATİRUS AVM ÖNÜ
 
ÇATALCA - KAYMAKAMLIK ÖNÜ
 
ÇEKMEKÖY - BELEDİYE ÖNÜ
 
ESENLER - ESENLER METRO
 
ESENYURT - ESENYURT MEYDANI
 
EYÜPSULTAN - TELEFERİK
 
FATİH - SARAÇHANE İ.B.B ÖNÜ
 
GAZİOSMANPAŞA - G.O.PAŞA BELEDİYE
 
GÜNGÖREN - GÜNGÖREN KALE CENTER AVM ÖNÜ
 
KADIKÖY - İSKELE İETT PERONLARI
 
KÜÇÜK ÇEKMECE - BEŞYOL YENİBOSNA İSTİKAMETİ
 
KAĞITHANE - SADABAT CAD.
 
KARTAL - SON DURAK İETT PERONLARI
 
MALTEPE - MERKEZ DURAĞI E-5
 
PENDİK - SAHİL İETT PERONLARI
 
SANCAKTEPE - BELEDİYE ÖNÜ
 
SARIYER - İETT SON DURAK PERONLARI
 
SİLİVRİ - SİLİVRİ DEVLET HASTANESİ ÖNÜ
 
SULTANGAZİ - CEBECİ İETT PERONLARI
 
SULTANBEYLİ - SON DURAK İETT PERONLARI
 
ŞİLE - ŞİLE MEYDAN OTOBÜS PERONLARI
 
ŞİŞLİ - MECİDİYEKÖY İETT PERONLARI
 
TUZLA - SAHİL İETT PERONLARI
 
ÜSKÜDAR - İSKELE MARMARAY
 
ÜMRANİYE - TEPEÜSTÜ İETT PERONLARI
 
ZEYTİNBURNU - KAYMAKAMLIK ÖNÜ
 
Şehir dışından gelmek isteyenler için:
 
Buraya tıklayayıp, açılan pencerede bulunduğunuz ili girdiğinizde en kolay ulaşım bilgilerine ulaşabilirsiniz.
 

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