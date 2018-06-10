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Tekstil maddeleri üreten fabrikada yangın

Gaziosmanpaşa'da tekstil maddeleri üreten fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

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Karayolları Mahallesi Cebeci Sokak'taki tekstil maddeleri üreten bir fabrikada, saat 08.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yanan maddeler nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu. Dumandan çevredeki vatandaşlar da etkilendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmalarına başlandı.

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